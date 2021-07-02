بايدن: انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يكتمل قريبا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان لن يتم إنجازه في شكل أسرع من المتوقع، وذلك ردا على سؤال عن احتمال إنهاء الانسحاب في الأيام المقبلة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي «نحن بالضبط وفق المسار» المقرر، فيما يوسع متمردو طالبان سيطرتهم على مزيد من المناطق الأفغانية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

لكن التساؤلات ازدادت أخيرا حول إمكان تسريع البرنامج الزمني للانسحاب وخصوصا بعدما غادرت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باغرام الجوية.

وهذه القاعدة، الأكبر في البلاد، كانت القاعدة الخلفية الرئيسة لكل العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان.

واعتبر بايدن أن على الحكومة الأفغانية «أن تكون قادرة بنفسها» على ضمان الأمن في العاصمة كابول التي تبعد خمسين كلم من المطار.

وأفادت معلومات صحافية أن الأميركيين سيبقون نحو 600 جندي منتشرين في كابول لحماية سفارتهم.

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