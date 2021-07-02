السعودية توقف مواطنين ومقيمين تلاعبوا ببيانات كورونا على "توكلنا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية التي تعرف باسم النزاهة، على تويتر، الخميس، إنها رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن).

وبحسب الهيئة، فإن المتهمين قاموا بـ"رفع البيانات بطريقة غير نظامية"، على تطبيق (توكلنا)، وذلك مقابل مبالغ مالية.

ودشنت السعودية تطبيق توكلنا لتعقب المصابين والحد من تفشي كورونا. وتقول الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إن التطبيق يعمل على تقديم البيانات ذات الصلة بحالات الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت الهيئة أنه تم القبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء ومن عُدلت حالتهم الصحية. وبلغ عدد المتهمين 12 شخصا، بين مواطن ووافد. فيما لم تعلن قيمة المبالغ التي رصدتها من هذه القضية.

والأسبوع الماضي، أوقفت الهيئة موظفا بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه 40 ألف ريال (حوالى 10 آلاف دولار).

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2021

وتم القبض على موظفي بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن تم تعديل حالتهم الصحية.

حيث ثبت من خلال التحقيقات وإقرارات المتهمين تورط كل من:

1-المواطن/ أكرم عقال عون القحطاني (موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية)، لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) July 1, 2021

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