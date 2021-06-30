انتخابات رئاسية بالصومال في 10 أكتوبر

المصدر: مقديشو ■ أ.ف.ب

حدّدت السلطات الصومالية أمس، 10 أكتوبر موعداً للانتخابات الرئاسية، بعدما أدى إرجاؤها في الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في هذا البلد المضطرب في القرن الإفريقي.

وإثر مفاوضات بين المسؤولين السياسيين استمرت يومين، نشر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبل عبر «تويتر» جدولاً زمنياً مفصلاً لهذه الانتخابات المرتقبة.

ومنتصف أبريل، أدى تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو لعامين بعدما انتهت في الثامن من فبراير من دون التمكن من إجراء انتخابات، إلى مواجهات عنيفة في مقديشو.

وبداية مايو، كلف الرئيس فرماجو رئيس الوزراء تنظيم انتخابات في أقرب الآجال.

وسيجتمع البرلمانيون في العاشر من أكتوبر لانتخاب الرئيس.

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