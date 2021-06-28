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    مصدر أمني كويتي: قاتل أمه هو نفسه قاتل الشرطي وهو من جنسية عربية

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    • متابعات - سمير سعيد
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    تعليقاً على انتشار مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث عن أن قاتل أمه في منطقة القصور ليس هو الشخص الذي قتل شرطي المرور في منطقة المهبولة، وأن الجاني مختلف في الجريمتين، قال مصدر أمني كويتي لـصحيفة "القبس" الكويتية: "إن المتهم في الجريمتين هو نفس الشخص السوري الذي توفي قبل قليل في مستشفى العدان، جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر الطلقات النارية التي أصابته أثناء تبادل النيران مع رجال القوات الخاصة، لحظة القبض عليه".

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