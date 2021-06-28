طعن ودهس وسرقة سلاح.. الأمن الكويتي يكشف ملابسات العثور على جثة شرطي "المهبولة"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كشفت السلطات الكويتية ملابسات العثور على جثة أحد رجال الشرطة إلى جوار دوريته في منطقة المهبولة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني أن الشرطي توفي متأثرًا بطعنات وجهها له شخص مجهول.

وتابع المصدر أن الجاني طعن الشرطي بعد أن دهسه بسيارته، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة، وذلك حينما كان الشرطي المقتول على رأس دورية أمنية.

وأوضح المصدر الأمني أن القاتل لم يكتف بطعن ودهس الشرطي، بل سرق سلاحه قبل أن يهرب بسيراته.

وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن والأدلة الجنائية والمباحث في حالة استنفار أمني ومحاولات مستمر لكشف هوية الجاني وضبط هويته.

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