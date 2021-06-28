التفاصيل الكاملة لقاتل أمه وشرطي المرور والهارب بسلاح ناري في الكويت

المصدر: متابعات - سمير سعيد

كشف مصدر أمني كويتي لصحيفة "الأنباء" الكويتية كامل تفاصيل قضية قتل وافد سوري (من مواليد 2002)، أمه الكويتية (من مواليد 1967) وشرطي المرور ويدعى عبد العزيز مريبد، حيث قال إنه ورد بلاغ من "غرفة عمليات مبارك الكبير" بتهجم في القصور وتم التوجه الى موقع البلاغ على الدورية 10084 الى موقع البلاغ.

وتمت مشاهدة المتوفاة مستلقية على الارض ومصابة بطعن قطعي بالكتف الايمن وشوهد 4 من ابنائها بينهم القاتل وبسؤالهم عن الفاعل افادوا بأنهم لا يعلمون، وفي هذه الاثناء هرب القاتل ليتم تعميم أوصاف مركبته.

وأردف المصدر بعد الواقعة بدقائق ورد بلاغ من العمليات يفيد بوجود جريمة قتل في الطريق الفاصل بين منطقتي ابوحليفه والمهبولة وعند الانتقال الى موقع البلاغ تبين ان القتيل عسكري بدوريات المرور وهو شرطي/ عبدالعزيز محمد مريبد، وذلك اثناء عمله على الدورية رقم ١٠٤١٧ حيث شوهد متوفى ويوجد به عدة طعنات، وتمت سرقة سلاحه ولاذ الجاني بالفرار، وعليه تم ابلاغ النيابة وسجلت قضية.

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