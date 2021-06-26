استقالة وزير الصحة البريطاني بعد «فضيحة أخلاقية» مع مساعدته

المصدر: لندن - وكالات

قدم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك السبت استقالته من منصبه بعد الكشف عن انتهاكه للإجراءات التي فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبعث الرجل الذي كان المسؤول الأساسي في بريطانيا عن الاستجابة لجائحة كوفيد وخصوصا حملة التلقيح، برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون تتضمن استقالته، مكررا فيها اعتذارا سابقا للشعب البريطاني.

وقال هانكوك في رسالته «ندين للشعب الذي بذل الكثير من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذلهم، كما فعلت بانتهاكي للإجراءات».

وكانت الضغوط قد تزايدت على الوزير مات هانكوك ليستقيل، وكذلك على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستدعاء مستشار الحكومة للشؤون الأخلاقية، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ودافعت حكومة المملكة المتحدة عن وزير الصحة مات هانكوك بعد أن قالت صحيفة «ذا صن» إنه يقيم علاقة غرامية مع مساعدة مقربة منه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.



وجاء ذلك بعد فضيحة أخلاقية على خلفية نشر صحيفة «ذا صن» البريطانية صورتين لهانكوك وهو يعانق جينا كولادانجيلو، على ما يبدو في مكتبه في وايت هول الشهر الماضي.

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