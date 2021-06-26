ألمانيا.. مرتكب حادث الطعن استخدم سكينا خلال شجار في يناير الماضي

المصدر: فورتسبورغ - د ب أ

توصلت جهات التحقيق الألمانية إلى تورط مرتكب حادث الطعن العشوائي أمس الجمعة في فورتسبورغ جنوب شرقي ألمانيا في استخدام سكين خلال نزاع بملجأ للمشردين في يناير الماضي لتهديد الآخرين.

صرح بذلك فولفجانغ جروندلر من مكتب الادعاء العام في مدينة بامبيرج اليوم السبت وذلك بعد مرور يوم واحد على قتل المشتبه فيه ثلاثة أشخاص وجرحه عددا آخر باستخدام سكين ضد المارة.

ولم يذكر جروندلر سبب الخلاف بين الجاني وبين زملائه في الغرفة التي كان يقيم بها والمسؤولين عن الملجأ.

وأضاف جروندلر أن أحدا لم يصب خلال هذا الشجار، غير أن الشرطة تجري تحقيقا في قيام الجاني الصومالي بالتهديد والإساءة للآخرين بعد أن نقل الجاني إلى مستشفى للأمراض النفسية بصورة مؤقتة.

وقال جروندلر: «المتهم أظهر سلوكا مضطربا مع وجود علامات تشوه نفسي».

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