استقالة الحكومة الجزائرية.. والرئيس تبون يكلفها تصريف الأعمال

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

قدم الوزير الأول الجزائري عبدالعزيز جراد، استقالة حكومته، أمس، لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، بعد يوم واحد من إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي جرت في 12 يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحافي، إن الرئيس تبون استلم استقالة الوزير الأول وحكومته، وكلف جراد تصريف أعمال الحكومة. وتأتي استقالة الحكومة طبقاً لما ينص عليه الدستور، الذي يمكّن رئيس الجمهورية من تعيين وزير أول لقيادة الحكومة، في حال أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية أغلبية «رئاسية». ولم يحصل أي حزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج بحصوله على 98 مقعداً، مقابل 84 لكتلة المستقلين و65 مقعداً لحركة مجتمع السلم، و58 مقعداً لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و48 مقعداً لحزب جبهة المستقبل، و39 مقعداً لحركة البناء الوطني.

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