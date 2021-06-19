روسيا: قتلى وجرحى جراء هبوط حاد لطائرة في سيبيريا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلن ممثل هيئات الطوارئ في منطقة كيميروفو الروسية، صباح اليوم السبت، عن مقتل وإصابة العشرات، جراء هبوط حاد لطائرة من طراز «إل-410» في مقاطعة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا.

وقال المتحدث لوكالة «سبوتنيك»: «جراء الهبوط الحاد للطائرة لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 17 آخرين بجروح مختلفة».

وكانت وكالة تاس للأنباء قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن سبعة على الأقل قُتلوا عندما تحطمت طائرة صغيرة بمحركين من طراز إلـ-410 قرب ساحة تاناي للطيران التي تقدم خدمات الهبوط بالمظلات.

ونقلت أيضا عن مكتب الادعاء المحلي قوله إن الطاقم أرسل نداء استغاثة موضحا أن هناك عطلا في المحرك.

وقال متحدث باسم الخدمات الطبية لرويترز إنه يجري نقل المصابين جوا إلى المستشفيات.

وأظهرت لقطات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة لحقت بها أضرار بالغة وبجانبها سيارة إسعاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news