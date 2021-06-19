عُمان تفرض حظرا جزئيا لمكافحة كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، قرارا بمنع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية "مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل" من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 فجرا، اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر.

ويستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وبحسب الوكالة الأنباء العمانية، فقد أكدت اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كوفيد19، وتدعو جميع المستهدفين للمبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بالمرض.

وأبدت اللجنة استغرابها من استمرار البعض بإقامة التجمّعات للمناسبات المختلفة مشيدة في الوقت نفسه بالالتزام الذي يبديه عموما أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازيّة لتجنّب الإصابة بهذا المرض وتفشّيه، وتؤكد أن الجهات المعنيّة مستمرّة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

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