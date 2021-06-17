"الفطر الأخضر".. تعريفه وأسبابه وأعراضه وطرق انتقاله

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الهند، حسبما يقول موقع قناة سي.إن.بي.سي-تي.في 18 التلفزيونية، تم اكتشاف حالة فطر أخضر في مدينة إندور في ولاية ماديا براديش.

تعافى المريض من كوفيد-19، وطُلب منه الخضوع لبعض الاختبارات حيث اشتبه الأطباء في إصابته بالفطر الأسود. لكن الفحوض أثبتت إصابته بالفطر الأخضر.

وربما تكون هذه أول حالة فطر أخضر في الهند، بحسب القناة التلفزيونية.

ما هو الفطر الأخضر؟

يقول الدكتور رافي دوسي، رئيس قسم أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية في إندور، إن المرض هو عبارة عن عدوى داء الرشاشيات بينما هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الفطر الذي تسبب فيه.

يقول الموقع إن الفطر الأخضر أو داء الرشاشيات هو عدوى نادرة تسببها أنواع شائعة من الفطريات تعرف باسم الرشاشيات. تم العثور عليه داخل وخارج الهند، وتحدث عدوى الرئة الفطرية هذه نتيجة استنشاق بعض "أبواغ العفن".

وينضم داء الرشاشيات إلى القائمة المتزايدة من الأمراض الفطرية "ذات الترميز اللوني" التي ظهرت لدى مرضى كوفيد-19 والمتعافين منه.

وشوهدت حالات إصابة بالفطريات السوداء والبيضاء والصفراء في البلاد بأعداد متزايدة. وبينما تمت تسمية هذه الفطريات على حسب ألوانها، إلا أنها غالبًا ما تكون ناجمة عن نفس نوع الفطر.

ونقل موقع سي.إن.بي.سي-تي.في 18 عن الدكتور رانديب جوليريا قوله: "هناك أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية مثل المبيضات، وداء الرشاشيات، والمكورات الخفية، وداء النوسجات، وداء الفطار الكرواني".

ما الذي يسبب الفطر الأخضر؟

يمكن أن يحدث داء الرشاشيات بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية من نفس نوع الفطر. وفي الظروف العادية يقوم جهاز المناعة في الجسم بمواجهة أي جراثيم، أما في بعض الحالات، لا يكون الجسم قادرًا على قمع نمو الجراثيم.

أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو يتعافون أو يعانون من أمراض الرئة هم أكثر عرضة للإصابة بداء الرشاشيات.

يُعزى سبب ارتفاع عدد الإصابات الفطرية لدى مرضى كوفيد-19 إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تلف الرئة، والإفراط في استخدام المنشطات، وضعف جهاز المناعة، وانخفاض السيطرة على العدوى في المستشفيات.

ولا تنتقل الأمراض الفطرية من إنسان لآخر أو بين البشر والحيوانات.

ما هي الأعراض الشائعة للفطر الأخضر؟

وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من بين أعراض التهاب الجيوب الأنفية الرشاشيات التحسسي: الاحتقان وسيلان الأنف والصداع وضعف القدرة على الشم. تشمل أعراض ورم الرشاشيات أو "كرة الفطريات" السعال والسعال الدموي وضيق التنفس.

تم الإبلاغ عن فقدان الوزن، والسعال، والسعال المصحوب بالدم، والتعب وضيق التنفس لدى المصابين بداء الرشاشيات الرئوي المزمن الحمى هي عرض شائع لداء الرشاشيات الغازي، والذي يحدث عادة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من حالات طبية أخرى.

قد يكون من الصعب معرفة الأعراض المرتبطة بعدوى Apergillus.

ومع ذلك، فإن أعراض داء الرشاشيات الغازية في الرئتين حمى وألم في الصدر وسعال وسعال دموي وضيق في التنفس. يقول مركز السيطرة على الأمراض أن أعراضًا أخرى يمكن أن تتطور إذا انتشرت العدوى من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وتنصح المراكز المرضى الذين عانوا مؤخرًا من أمراض الرئة، مثل كوفيد-19، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة حاليًا، بحماية أنفسهم من خلال تجنب الغبار والأتربة والجسيمات الصغيرة الأخرى من دخول رئتيهم واستخدام أقنعة من نوع "إن 95".

كيفية منع الالتهابات الفطرية

لا يمكن الوقاية من الالتهابات الفطرية إلا من خلال الحفاظ على النظافة الجسدية.

تجنب المناطق التي يوجد بها الكثير من الغبار والمياه الملوثة المخزنة.

تجنب الأنشطة التي تنطوي على ملامسة وثيقة مع الأتربة أو الغبار.

غسل وجهك ويديك بالماء والصابون، خاصة عند التعرض للأتربة أو الغبار.

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