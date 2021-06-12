موقف محرج لميركل في بريطانيا بسبب قيود "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طُلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عدم مصافحة مستقبليها لدى وصولها إلى بريطانيا لحضور قمة «مجموعة السبع»، مع تذكيرها بقيود فيروس «كورونا» وقواعد التباعد الاجتماعي.

ففي قمة كورنوال، قامت المستشارة بمصافحة العضو الأول في حفل الترحيب بقادة دول «مجموعة السبع» قبل أن يذكرها بعد ذلك بعدم مصافحة بقية زملائه، حسبما أفادت صحيفة «إكسبريس» البريطانية

وكانت المستشارة الألمانية ترتدي قناع وجه عند وصولها إلى القمة.

وعقدت محادثات في قمة مجموعة السبع بشأن أفضل طريقة للمضي قدمًا في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد عدد من الخلافات حول بروتوكول آيرلندا الشمالية.

وبعد أشهر من لقاءات عبر الفيديو اجتمعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها بريطانيا للبحث في المشكلات العالمية، وسط تصميم القادة على تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية بدءاً بالمناخ والوباء مع التركيز على إعادة توزيع مليار جرعة لقاح ضد «كوفيد - 19»، والذي عد غير كاف من المنظمات الإنسانية والخيرية التي انتقدت بشدة الموقف.

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