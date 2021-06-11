عون يطلب دعم «الصليب الأحمر» لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس، من الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر، جاغان شاباغين، دعم لبنان في مطالبته بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. واستقبل الرئيس عون، أمس، في قصر بعبدا، شاباغين بحضور رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني، أنطوان الزغبي، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأثار عون مع شاباغين «مسألة النازحين السوريين وتداعياتها على القطاعات اللبنانية كافة»، داعياً إلى دعم لبنان في مطالبته بإعادة النازحين إلى بلادهم في إطار العودة الآمنة، خصوصاً إلى المناطق التي لم تعد تشهد عمليات عسكرية. ولفت الرئيس عون إلى أن «نزوح أعداد كبيرة من السوريين زاد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ما يجعل من المستحيل الاستمرار في هذا الواقع».

وأعرب «عن امتنان لبنان للدعم الذي يتلقاه باستمرار من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، متطلعاً إلى استمراره، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وأشار إلى أن «وجود المكتب الإقليمي للاتحاد، الذي يغطي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيروت دليل على ثقة الاتحاد بلبنان وبدوره في محيطه والعالم».

بدوره أكد شاباغين على الاستمرار في دعم لبنان، منوهاً بما تقوم به «الصليب الأحمر اللبناني» في مختلف المجالات. وقال إن «الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات للبنان في المجالات الصحية والاجتماعية، بهدف التخفيف من الآثار الصعبة التي خلفتها الأحداث، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وانتشار جائحة (كورونا)».

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