الهند تسجل أعلى عدد وفيات بالعالم في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 6148 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية،

فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس يتم تسجيلها على الإطلاق.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 359 ألفاً و676 حالة.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن الارتفاع الكبير في حالات الوفاة يرجع إلى مراجعة عدد حالات الوفاة التي سجلتها حكومة ولاية بيهار. فقد أعلنت الولاية في البداية أمس الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 5478 حالة، وبعد ذلك تم إضافة 3951 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة بالولاية 9429 حالة.

وسجلت الهند حالات إصابة يومية دون الـ100 ألف لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغ حالات الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية 94 ألفاً و52 حالة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 29 مليوناً و183 ألفاً و121 حالة.



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