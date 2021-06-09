الولايات المتحدة تخفف توصيات السفر إلى 110 دولة

المصدر: واشنطن - رويترز

خففت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من توصيات السفر إلى أكثر من 110 دول، منها اليابان قبل انطلاق الأولمبياد على أراضيها.

وأكدت المراكز الأميركية أن التصنيفات الجديدة، التي أوردتها رويترز لأول مرة ونشرت على موقع المراكز الأميركية، تشمل 61 دولة تم تخفيض تصنيفها من أعلى تصنيف وهو "المستوى الرابع" الذي يحض على عدم السفر إلى التوصية بالسفر للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت متحدثة باسم المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض إن 50 دولة ومنطقة إضافية تم تخفيضها إلى "المستوى الثاني" أو "المستوى الأول". وتشمل الدول التي احتلت المرتبة الأدنى من حيث مخاطر كوفيد-19 سنغافورة وإسرائيل وكوريا الجنوبية وأيسلندا وبيليز وألبانيا.

ومن بين الدول المدرجة الآن ضمن "المستوى الثالث"، فرنسا والإكوادور والفلبين وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا وهندوراس والمجر وإيطاليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قامت بتحديث توصياتها لتعكس التحديث الأخير لمنهجية التصنيف، لكنها لاحظت أنه لم يتم مراجعة جميع التصنيفات بسبب عوامل أخرى بما في ذلك "إتاحة رحلات الطيران التجارية، والقيود المفروضة على دخول المواطنين الأميركيين، والعقبات التي تحول دون الحصول على نتائج فحص كوفيد في غضون ثلاثة أيام".

وخفضت وزارة الخارجية الأميركية تصنيفاتها المتعلقة بنحو 85 دولة ومنطقة بما في ذلك اليابان.

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