الصومال يشيد بدعم الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية

المصدر: مقديشو ■ وام

استقبل رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد حسين روبلي، سفير الدولة لدى الصومال، محمد أحمد العثمان، حيث أشاد بدعم الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية.

جرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر رئاسة الوزراء بالقصر الرئاسي في مقديشو، استعراض العلاقات الثنائية بين الإمارات وجمهورية الصومال، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الدور الإماراتي الإنساني الهادف إلى تخفيف معاناة الشعب الصومالي، خصوصاً المتضررين من الفيضانات.

وقدم روبلي الشكر والتقدير إلى الإمارات على جهودها في دعم الشعب الصومالي، في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

من جهته، أكد العثمان أن الإمارات ستواصل تقديم الدعم إلى الصومال في كل المجالات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن، وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في الصومال.

كما أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عبدالرزاق محمود، بجهود الإمارات في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، ومساندتها مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية فيها.

جاء ذلك خلال لقاء العثمان، في مقديشو، حيث جرى استعراض العلاقات المتميزة وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

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