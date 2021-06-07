قتيلان باشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون، إثر اشتباكات عنيفة شهدها مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية» أن رقعة الاشتباكات التي شهدها مخيم الرشيدية قد توسعت، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ«آر بي جي»، والقنابل اليدوية.

وأشارت الوكالة إلى سقوط قتيلين وإصابات عدة أخرى، لافتة إلى أن حركة فتح والفصائل الفلسطينية عملت على محاصرة الاشتباكات. وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن مصادر فلسطينيّة قولها إنّ الاشتباكات اندلعت على خلفيّة مداهمة منزل أحد المطلوبين قضائياً، لافتةً إلى أن عدداً من العائلات الفلسطينيّة حوصرت في منازلها الواقعة بمحيط الاشتباكات.

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