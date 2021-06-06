طرح أول جوار سفر عربي للمحصنين ضد كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أصدرت الحكومة المغربية «الجواز التلقيحي» الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكتروني «لقاح كورونا» بدءا من يوم غد الاثنين، لتكون بذلك أول دولة عربية تصدر هذا النوع من الجوازات.

وذكرت الحكومة - في بيان السبت- أن «هذا الجواز التلقيحي يعد وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال في جميع أنحاء المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج».

وأضاف البيان أنه يمكن تحميل «الجواز التلقيحي»، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.

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