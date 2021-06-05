محكمة أميركية تلغي حظراً على حيازة الأسلحة الهجومية

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

ألغى قاض أميركي حظرا تفرضه كاليفورنيا منذ ثلاثة عقود على الأسلحة الهجومية، في قرار سارع حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى إدانته في وقت تسجل حوادث القتل المرتبطة بحيازة الأسلحة ارتفاعا في أنحاء أميركا.

وفي قرار من 94 صفحة، وصف القاضي الفيدرالي روجر تي بينيتيز حظر كاليفورنيا للأسلحة الهجومية المطبق منذ 1989، بأنه غير دستوري ودافع عن حق الأميركيين في حيازة بنادق نصف آلية.

وكتب القاضي: "مثل السكين السويسري، تجمع البندقية الشعبية +إي آر-15+ بين سلاح دفاع منزلي ومعدات دفاع للداخل".

وقال إن "الأسلحة والذخائر بين أيدي المجرمين والطغاة والإرهابيين خطيرة، والأسلحة بيد المواطنين المسؤولين والملتزمين بالقانون أفضل".

وأضاف أنه سيمهل الولاية 30 يوما لاستئناف القرار الذي اعتبر الحاكم نيوسون إنه يمثل "خطرا مباشرا على السلامة العامة" ووعد بالطعن فيه. وقال في بيان: "لن نتراجع في هذه المعركة وسنواصل الدفع من أجل قوانين حول الأسلحة منطقية وتنقذ الأرواح".

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