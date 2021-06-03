السعودية تسجل 15 وفاة و 1261 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر:
  • الرياض - وام
التاريخ:

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 15 حالة وفاة و 1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

و نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 7408 حالة و الإصابات إلى 454217 حالة.

و أوضحت الوزارة انه تم تسجيل تعافي 1364 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 436884 .. فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9925 حالة منها 1516 حالة حرجة.

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