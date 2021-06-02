رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

المصدر: أبوظبي في 2 يونيو / وام /

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية ماريو دراجي.

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