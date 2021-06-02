المغرب يخفف قيود «كورونا»

المصدر: الرباط ■ رويترز

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف القيود الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ابتداء من أمس، وذلك عن طريق السماح بإقامة تجمعات وأنشطة وفق شروط وضوابط محددة.

وقالت الحكومة إن «ذلك يأتي أخذاً بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا والتقدم المحرز في عملية التلقيح».

وأضاف بيان الحكومة المغربية أنها «قررت السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصاً والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حال تجاوز هذا العدد»، وحددت أن تكون الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام 75%، وقررت افتتاح «المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية».

وقررت الحكومة المغربية أيضاً السماح لقاعات الحفلات والأفراح بمعاودة العمل في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 فرد، والسماح بارتياد الشواطئ، وكذلك فتح المسابح العامة في حدود 50% من طاقتها.

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