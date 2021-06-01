صقر غباش يؤكد تطابق الرؤى والمواقف الإماراتية والسعودية في مختلف الملفات الإقليمية والدولية

المصدر: الرياض - وام

التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، حيث أكد الجبير على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين التي باتت نموذجاً يحتذى به، فيما أشار صقر غباش إلى تطابق الرؤى والمواقف بين الجانبين في مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

تناول اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما حققته زيارة وفد المجلس للمملكة من نتائج، من بينها الإعلان عن تأسيس أول جمعية صداقة برلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي، سفير الدولة لدى المملكة والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

وكان سفير الدولة أقام مأدبة عشاء على شرف وفد المجلس حيث أكد صقر غباش على الدور المهم والمتميز الذي تقوم به سفارات دولة الإمارات في شتى دول العالم لخدمة مصالح الدولة والمواطنين، مشدداً على حرص المجلس على أن تواكب الدبلوماسية البرلمانية السياسة الرسمية للدولة في طرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

حضر مأدبة العشاء عضو مجلس الشورى السعودي الأمير فهد بن مسعد بن فيصل آل سعود، ومن وفد المجلس الوطني الاتحادي كل من: النائب الأول لرئيس المجلس حمد أحمد الرحومي، ود.علي راشد النعيمي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وصابرين حسن اليماحي، وسمية عبدالله السويدي، ويوسف عبدالله البطران، وحميد علي العبار الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، ومحمد أحمد اليماحي، والأمين العام للمجلس الدكتور عمر النعيمي، والأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء راشد البسطي.

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