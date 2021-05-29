الكويت تسجل 1384 إصابة جديدة و5 وفيات بـ"كورونا"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الكويتمساء أمس، تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 305583 فيما سجلت 5 وفيات ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1760.

وأوضح الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية لوكالة / كونا / أنه تم اليوم تسجيل 1010 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 290377 .. مشيرا إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات قد بلغ 95.02 في المائة.

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