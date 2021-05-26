بايدن يطلب من الأجهزة الاستخبارية تقريرا حول منشأ كوفيد-19 خلال 90 يوما

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بـ"مضاعفة جهودها" لتوضيح منشأ كوفيد-19 وبتقديم تقرير خلال 90 يوماً.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفيروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وقال الرئيس إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في اجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة" معرباً عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.

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