اللجنة العليا للانتخابات السورية: لا رقيب إلا السلطة القضائية

المصدر: دمشق - سانا

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، أنها تتابع سير العملية الانتخابية في كل أرجاء سورية وهي على تواصل مباشر مع اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو إشكالات حتى هذه الساعة.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها أكدت على اللجان القضائية الفرعية عدم جواز تدخل أي جهة كانت في العملية الانتخابية تحت طائلة المساءلة القانونية مبينة أن لا رقيب على الانتخابات إلا السلطة القضائية وفقاً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام /2014/.

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