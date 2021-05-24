آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة اليزم:

- منظمة الصحة العالمية تدعو إلى مشاركة اللقاحات -أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن أسفه، اليوم، من أن "مجموعة صغيرة من الدول" تسيطر على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وطالب بـ"تحرّك واسع لتطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر".

وقال تيدروس في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "استخدمت أكثر من 75% من كامل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في عشر دول فقط".

- الوفيات تتجاوز عتبة 300 ألف في الهند -أعلنت الهند الاثنين أنّها تجاوزت عتبة 300 ألف وفاة جراء كوفيد-19، لتصبح ثالث دولة في العالم تتخطّى هذا العدد بعد الولايات المتّحدة والبرازيل.

في وقت ما زال الوباء يتفشى في هذا البلد العملاق الذي يعدّ 1,3 مليار نسمة، ما زال معدل الوفيات في الهند المرتبط بكوفيد أقل بكثير من معدل الوفيات في هذين البلدين، بالنظر إلى عدد السكان، لكن الخبراء يعتقدون أن الأعداد الحقيقية هي على الأرجح أكبر بكثير من تلك المعلنة.

- وفاة 115 ألف موظف صحي جراء كوفيد -أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم، أن وباء كوفيد-19 تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ ظهور الوباء.

وأضاف في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة "أصيب العديد منهم بينما ما سُجل (من الحالات رسميا) قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر من أجل خدمة الآخرين".

- أولى مراكز التطعيم الجماعية في اليابان -بقيت اليابان نسبياً بمنأى عن الوباء مقارنة بالدول الأخرى، مع تسجيل 12 ألف حالة وفاة رسمياً منذ مطلع عام 2020.

افتتحت اليابان الاثنين أولى مراكز التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا، من أجل تسريع حملة التلقيح التي انتقدت على بطئها الشديد قبل أقل من شهرين على انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو.

تلقى 2% فقط من سكان الأرخبيل البالغ عددهم 125 مليوناً جرعتين من اللقاح، مقابل 40% في الولايات المتحدة و15% في فرنسا.

- أكثر من 3,46 مليون حالة وفاة -تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 3,465,398 شخصاً في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم، عند الساعة 10,00 ت غ.

الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث الوفيات مع 589,893 ثم البرازيل مع 449,068 وفاة والهند 303,720 وفاة والمكسيك مع 221,647 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,721 وفاة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات بسبب الوباء اكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المنسوبة.

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