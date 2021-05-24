"الصحة العالمية": العالم لايزال في "وضع هش" ومتحورات كورونا" قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر

المصدر: جنيف - وام

جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسيوس، تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس في كل مكان وحتى البلد الاخير.

وقال غبريسيوس "لقد بلغت بلدان العالم عدد الوفيات التي حدثت بسبب الفيروس في العام الماضي ولكن حدث ذلك في الأسبوعين الأخيرين فقط".

وحذر غبريسيوس، في كلمة افتتح بها اليوم أعمال جمعية الصحة العالمية فى دورتها الرابعة والسبعين افتراضياً من أن التغيرات التى تحدث على الفيروس والتى تعرف بالمتحورات قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

وقال إن مرفق كوفاكس الذى أقامته المنظمة لايصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.. لايملك مايكفى من اللقاحات ودعا الدكتور تيدروس البلدان التى تملك مايكفى من اللقاحات إلى مشاركتها مع المرفق الدولى .

وطالب بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح مايصل إلى 10 % من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل و30% بحلول نهاية العام.

كما حث الدول على دعم مبادرة الهند وجنوب افريقيا فى منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية من أجل إتاحة تصنيع وانتاج اللقاحات في أكبر عدد ممكن من البلدان. وأكد أن العالم لايزال فى وضع هش أمام كورونا.

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