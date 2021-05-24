بلينكن يبدأ الاثنين جولة في القدس ورام الله والقاهرة وعمّان

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الإدارة الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيغادر اليوم الإثنين واشنطن متوجها الى القدس للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، والى رام الله للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكذلك إلى مصر والاردن.

وكتب بلينكن في تغريدة "بطلب من الرئيس (جو) بايدن أتوجه إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان للقاء الأطراف دعما لجهودنا لتعزيز وقف إطلاق النار. تلتزم الولايات المتحدة دبلوماسية نشطة لوضع حد للأعمال العسكرية وخفض التوتر".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان إن "وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين للبحث في دعمنا الثابت لأمن اسرائيل. سيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين وقادتهم وكذلك دعمنا لهم بعد سنوات كانوا فيها مهملين".

وأضاف الرئيس الديموقراطي "سيتحادث مع شركاء رئيسيين آخرين في المنطقة خصوصا بشأن الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول مساعدة فورية لغزة يستفيد منها السكان وليس حركة حماس وبشأن طريقة خفض مخاطر تجدد النزاع في الأشهر المقبلة".

وبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، بعد قصف وإطلاق صواريخ استمرا 10 أيام، أكد بايدن وبلينكن أن "حل الدولتين" يبقى الوحيد الممكن.

لكن البيانين اللذين يؤكدان زيارة وزير الخارجية للمنطقة لم يأتيا على ذكر هذه المسألة بين مواضيع البحث المطروحة.

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