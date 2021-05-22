ألمانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 7 آلاف و82 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بحسب البيانات، سجل المعهد 7 آلاف و894 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

كما سجل المعهد 170 حالة وفاة جديدة جراء الوباء على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 177 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد من الإصابات اليومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم، 8ر66 حالة 67.3 حالة أمس، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و642 ألفا و244 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في ألمانيا 87 ألفا و298حالة.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس 0.85 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 85 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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