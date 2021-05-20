الإمارات تدعم جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في الأمم المتحدة

المصدر: نيويورك ■ وام

أعلنت الإمارات وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، عن توقيع اتفاقية لدعم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، لتعزيز أصوات النساء والشباب وأصحاب الهمم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

وستساعد مساهمة الإمارات، البالغة 800 ألف دولار أميركي على مدى سنتين، في تمويل مشروعات إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام وفي عمليات ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما من خلال اضطلاعها بأدوار في صنع القرار والوساطة.

ووقّعت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، الاتفاقية بالنيابة عن الدولة، فيما وقعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، نيابةً عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام.

وقالت نسيبة: «يتسم تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في شؤون السلام والأمن بأهمية بالغة في بناء السلام بالقرن الـ21، وفي منع نشوب النزاعات، والمساهمة في التعافي من النزاعات».

وأضافت: «بناءً على التزام الإمارات الراسخ بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، فإن شراكتنا مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام ستحرص على تحقيق عمليات السلام بمنافع أمنية واقتصادية طويلة الأجل».

من جانبها، قالت ديكارلو: «نُثمن في هذا الصدد دعم الإمارات القيم، حيث ستُتيح لنا مساهمتها أن نحدث أثراً في جهود السلام والوساطة على الصعيد العالمي».

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