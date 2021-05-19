الاتحاد الأوروبي يطرح خطة تحرك لتوزيع اللقاحات عالمياً

المصدر: بروكسل - وام

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحرك متعدد الاتجاهات للمساهمة عملياً في تمكين أكبر قدر من الدول عبر العالم من الحصول على لقاح "كوفيد-19".

وكخطوة أولى أعلن مفوض التجارة الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي سيعرض على منظمة التجارة العالمية خطة للمساعدة في زيادة إنتاج لقاحات "كوفيد-19" وجعلها متاحة على نطاق أعرض وأكثر عدلاً.

وستركز خطة الاتحاد الأوروبي على قيود التصدير، وتعهدات مطوري اللقاحات، واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية.

وقال المفوض التجاري الأوروبي أمام النواب الأوروبي في بروكسل اليوم إن الحصول الشامل والعادل على اللقاحات والعلاجات يجب أن يكون الأولوية الأولى للمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل خلال قمة لهم في بروكسل سياسة تصدير اللقاحات لدول العالم الثالث، وجاء في مسودة بيان قمتهم أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات للعالم وسيواصل جهوده لزيادة قدرات إنتاج اللقاحات العالمية من أجل تلبية الاحتياجات العالمية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news