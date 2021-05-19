الإمارات تستنكر تصريحات شربل وهبة ضد السعودية ودول مجلس التعاون

المصدر: عواصم ■ وكالات

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تستنكر فيها هذه التصريحات، مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تصريحات شربل وهبة المسيئة، خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الوزارة تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول المجلس.

وأضاف البيان أن الوزارة استدعت السفير اللبناني لدى المملكة، للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

من جانبها، أكدت الرئاسة اللبنانية، أن تصريحات وهبة هي «رأي شخصي لا يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية».

• الخارجية سلّمت السفير اللبناني لدى الدولة مذكرة احتجاج رسمية.

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