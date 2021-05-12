السيسي يوافق على مشروع لتوسعة وتعميق قناة السويس

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على مشروع لتطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس، حيث جنحت في مارس سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، ما أدى الى تعطل الملاحة فيها ستة أيام.

وخلال زيارة إلى مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، وافق السيسي على مشروع التطوير الذي عرضه رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بحسب التلفزيون الرسمي الذي نقل وقائع الزيارة.

وقال ربيع إن مشروع التطوير سيشمل 50 كيلومتراً في الجزء الجنوبي من القناة (من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس).

وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتم «عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132»، فيما ستتم «توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 الى الكيلو 162» في الممر الملاحي.

وأكد أنه ستتم «التوسعة 40 متراً جهة الشرق والتعميق من 66 قدماً الى 72 قدماً»، مشيراً الى أن هذا التطوير «سيستغرق 24 شهراً».

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