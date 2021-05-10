مفتي السعودية: تكرار خطبة وصلاة العيد 3 مرات جائز

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أجاز مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إقامة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات لثلاث جماعات في دول الأقليات المسلمة؛ بسبب الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا، ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، اليوم، أن آل الشيخ قال في جواب على سؤال حول جواز إقامة الأقليات المسلمة صلاة العيد وخطبتها ثلاث مرات بسبب كثرة المصلين في ظل الإجراءات الاحترازية وقلة المساجد: «لا يجوز تكرار إقامة صلاة العيد في مصلى واحد من جماعة بعد أخرى؛ من غير ضرورة ولا حاجة ماسة لأن هذا عمل محدث»، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وأجازها بعض أهل العلم عند الحاجة وبحسبها، وفي حالنا هذه الأيام مع جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية، وحيث إن حفظ النفوس وصيانتها من مقاصد الشريعة الكبرى، وقد ثبت عن النبي أنَّه قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ»، واجتماع المصلين بأعداد كبيرة مظنة العدوى وانتشار المرض، ولعدم تفويت هذا الفضل على المسلمين، خصوصا في دول الأقليات المسلمة ولعدم القدرة على وجود مصلى خارج المدينة يجتمع فيه الناس للصلاة فنرى بجواز ذلك، في مثل هذه الظروف.

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