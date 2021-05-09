إصابة امرأتين وطفلة في إطلاق نار بساحة "تايمز سكوير"

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع بساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة الأميركية، في حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن مستوى الجريمة في مدينة تستعدّ لدفع عجلة القطاع السياحي بعد طول توقّف.

وقال متحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ إطلاق النار وقع في وضح النهار قبيل الساعة 17:00 (21:00 ت غ) أمس السبت عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44.

وأضاف أنّ المصابات الثلاث نقلن إلى مستشفى في مانهاتن وحياتهنّ ليست في خطر.

وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ "التحقيق ما زال جارياً".

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول مكان الهجوم استمر ساعات عدّة.

وأعلن قائد شرطة نيويورك ديرموت شاي خلال مؤتمر صحافي عقده في موقع الهجوم أنّ الجريحات الثلاث أصبن على ما يبدو عرضياً خلال شجار اندلع بين مجموعة من الرجال وأطلق أحدهم النار فأصاب المرأتين والطفلة.

وقال شاي إنّ الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات كانت في عربة جرّ الأطفال حين أصيبت برصاصة في ساقها، مشيراً إلى أنّ الأسرة قصدت السوق لشراء ألعاب.

وأضاف أنّ الجريحة الثانية هي امرأة تبلغ من العمر 46 عاماً وأصيبت برصاصة في قدمها، في حين أنّ الجريحة الثالثة هي سائحة تبلغ من العمر 23 عاماً وقد أتت إلى نيويورك من رود آيلاند لزيارة تمثال الحرية وحين وجدته مغلقاً اتّجهت إلى تايمز سكوير حيث أصيبت برصاصة في ساقها.

وإذ أعلن شاي أنّ الشرطة لم تعتقل أيّ مشتبه به حتى الساعة، أكّد أنّ كاميرات المراقبة التقطت صوراً للواقعة وهي بصدد الاستماع لإفادات شهود عيان للقبض على المطلوبين.

وندّد قائد الشرطة بنقص التشريعات اللازمة لمكافحة تزايد الأسلحة النارية غير القانونية في كبرى مدن الولايات المتّحدة، واعتقال أولئك الذين يعاودون ارتكاب المخالفة نفسها.

وتساءل شاي أمام الصحافيين: "كم من طفل يجب أن يصاب قبل أن ندرك أنّ للسياسات السيّئة عواقب وخيمة؟"، مذكّراً بأنّ الشرطة اعتقلت لتوّها شخصين لضلوعهما بإطلاق نار راح ضحيته طفل في يوليو 2020 في بروكلين.

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