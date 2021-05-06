رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الجزائري في ضحايا الفيضانات

المصدر: أبوظبي- وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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