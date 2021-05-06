مصر: إجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة تزيد تحدياتنا المائية

المصدر: القاهرة - وكالات

قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إن مصر تواجه تحديات كبرى فى مجال المياه، مشيراً إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي في ما يخص سد النهضة تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه، وأكد أن 97% من موارد المياه المتجددة في مصر تأتي من خارج الحدود. وأضاف عبدالعاطي، أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، ويتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.

في سياق متصل، طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

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