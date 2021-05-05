مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة «رافال»

المصدر: القاهرة - وام

وقّعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة من طراز «رافال»، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية، وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي، تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات.

وأبرمت مصر وفرنسا خلال عام 2015 عقداً لتوريد 24 طائرة «رافال» لمصلحة القوات الجوية المصرية.

جدير بالذكر أن طائرات «رافال» تتميز بقدرات قتالية عالية، تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها منظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، إضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة، تمكنها من القدرة على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار.

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