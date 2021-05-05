«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات في مخيم ديبكة بكردستان

المصدر: أربيل - وام

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، مساعدات مالية للنازحين العراقيين في مخيم «ديبكة» الواقع على أطراف محافظة أربيل، بهدف التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً في ظل أزمة فيروس كورونا (كوفيدـ19).

إلى ذلك، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في القصر الرئاسي، قنصل عام دولة الإمارات لدى الإقليم، أحمد الظاهري، ونقل القنصل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس إقليم كردستان العراق، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل دعوة موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى نيجيرفان بارزاني، لزيارة الدولة.

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