قبول طلبات ترشح الأسد واثنين آخرين لانتخابات الرئاسة في سورية

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سورية اليوم قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام قوله ، خلال مؤتمر صحافي اليوم ، إن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله ، وبشار حافظ الأسد ، ومحمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح غد الثلاثاء.

وانتهت يوم الأربعاء الماضي عملية الترشيح للانتخابات حيث تقدم 51 مرشحاً بينهم بشار الأسد وسبع سيدات ومرشح عن معارضة الداخل .

ويشترط في المرشح أن يحصل على 35 صوتاً من أصوات أعضاء مجلس الشعب والذين يبلغ عددهم 250 عضواً بينهم 167 لحزب البعث و13 نائبا للجبهة الوطنية التقدمية و70 نائبا مستقلا .

وجرى تحديد يوم 26 من شهر مايو القادم موعدا لإدلاء السوريين في الخارج بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من نفس الشهر.

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