خبير بريطاني يحذّر من احتمالات زيادة حالات «كورونا» مجدداً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر كبير المستشارين العلميين السابق للحكومة البريطانية من احتمال «ازدياد» حالات الإصابة بفيروس «كورونا» مجدداً، حيث لم يتلقَّ كثير من البالغين التطعيم بعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونقلت إذاعة «راديو 4» المملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن البروفسور مارك وولبورت، عضو المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، قوله: «نكاد نقترب من أن نكون قادرين على الانتقال إلى الخطوة التالية من تخفيف القيود، فمن الصواب تماماً أن اللقاحات كانت ناجحة بشكل مذهل لكنّ الحماية لا تشمل الجميع».

وأضاف: «لدينا 35% من البالغين الذين لم يتم تطعيمهم و60% تلقوا جرعة واحدة فقط، والحقيقة هي أن الفيروس لم يختفِ».

وتابع: «الخطأ الذي تم ارتكابه مراراً هو تخفيف القيود في وقت مبكر للغاية. ما نحتاج إلى القيام به هو خفض الأرقام بشكل واضح».

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في بريطانيا وصل إلى 4.43 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 127 ألفاً و782 حالة حتى الآن.

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