حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند تتجاوز 400 ألف لأول مرة

المصدر: نيودلهي - رويترز

سجلت الهند اليوم، رقما قياسيا جديدا بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 401993 إصابة، في حين فتحت البلاد حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات بالهند 400 ألف وذلك بعد مرور عشرة أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف. وقفز عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في الهند إلى 211853 وفقا للبيانات الرسمية.

ورغم أن الهند هي أكبر منتج للقاحات كوفيد-19 في العالم، فإن لديها عددا محدودا متاحا من الجرعات مما يفاقم الموجة الثانية الشديدة من العدوى التي شكلت ضغطا هائلا على المستشفيات والمشارح في حين تتدافع الأُسر للحصول على الأدوية والأكسجين.

وشوهد مئات مصطفين اليوم، لتلقي التطعيم في أنحاء أحمد اباد، المدينة التجارية الرئيسية بولاية جوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وناشد رئيس حكومة ولاية دلهي المتضررة بشدة الناس أمس، ألا يحتشدوا عند مراكز التطعيم متعهدا بوصول مزيد من اللقاحات "غدا أو بعد غد".

وأودى حريق نشب في مستشفى على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوبي أحمد اباد بحياة 16 من مرضى الكورونا واثنين من العاملين، في أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المميتة في مستشفيات.

ويشير بعض الخبراء إلى التجمعات الدينية والسياسية الحاشدة كسبب رئيسي لحدة الموجة الثانية التي باغتت حكومة الهند.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الهند 19 مليونا. ومع اشتداد حدة الموجة الثانية، زاد عدد الحالات في البلاد بنحو 7.7 مليون إصابة منذ نهاية فبراير وفقا لإحصاء رويترز، في حين أن الزيادة السابقة بنفس المقدار حدثت خلال ما يقرب من ستة أشهر.

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