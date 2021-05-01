رقم «جوال» جونسون متاح للجميع على الإنترنت منذ 15 عاماً

المصدر: لندن -أ.ف.ب

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس، أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متاح للجميع على الإنترنت منذ 15 عاماً، ما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي في المملكة المتحدة. ويبدو أن هذا الرقم الذي ظهر في بيان صحافي صدر عام 2006 عندما كان بوريس جونسون عضواً برلمانياً معارضاً، هو الرقم الذي يستخدمه زعيم حزب المحافظين حالياً، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وبعدما حاولت وكالة «فرانس برس» الاتصال بالرقم أمس، تلقت رسالة تلقائية تشير إلى أن الرقم خارج الخدمة.

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