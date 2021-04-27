"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد قبالة ينبع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ينبع. وأضافت أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء، موضحاً أن "الوحدات البحرية تمكنت - ولله الحمد - من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك".

وأضاف العميد المالكي أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي على أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

وبلغ عدد الزوارق المفخخة التي اعترضها وزارة الدفاع السعودية حتى الآن نحو 68 زورقاً مفخخاً في البحر الأحمر كانت تهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية، كما بلغ عدد الألغام البحرية التي دُمرت نحو 204 ألغام بحرية.

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