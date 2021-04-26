ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية السورية إلى 29

المصدر: دمشق - د ب أ

ارتفع عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية في سورية إلى 29 مرشحاً، وذلك بعد الإعلان اليوم الإثنين عن تقديم 8 طلبات جديدة بينها طلب من سيدة، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ.

وقال عضو في البرلمان السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عدد المرشحين فاق العدد المتوقع، وأمامنا يومان آخران وربما يصل عدد المرشحين الى أكثر من 35 مرشحاً في حين كان عدد المرشحين في الدورة الماضية 24 مرشحاً في انتخابات عام 2014".

وتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية يوم الإثنين الماضي وينتهي بعد غداً الأربعاء. وقد ضمت الأسماء المترشحة للانتخابات الرئاسية 4 سيدات وشخصية من المعارضة وكردي سوري، بالإضافة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وجرى تحديد يوم 26 من شهر مايو القادم موعدا للسوريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، في حين سيجري التصويت داخل البلاد يوم 28 من نفس الشهر.

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