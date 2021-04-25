مقتل 22 شخصاً بينهم رجال شرطة بهجمات في أفغانستان

المصدر: كابول ■ وكالات

قال مسؤولون، أمس، إن ما لا يقل عن 22 شخصاً قتلوا في هجمات عدة في خمسة أقاليم بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز، إن مسلحين مجهولين اغتالوا في العاصمة كابول أربعة من رجال الشرطة ومحاضراً جامعياً وموظفاً حكومياً في ثلاثة حوادث منفصلة.

ووقع حادثان، أمس، فيما وقع الثالث مساء الجمعة، بحسب الشرطة.

وتصاعدت أعمال القتل في كابول بعد أسابيع قليلة من الهدوء النسبي، وغالباً ما تستهدف قوات الأمن والموظفين الحكوميين والناشطين والصحافيين.

وفي إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، قال مسؤولون محليون إن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحاكم وحيدالله جمعة زادة، إن مدنيين اثنين آخرين أصيبا عندما انفجرت قنبلة في مركبتهما في عاصمة الإقليم.

وألقى مسؤولون محليون باللوم على مقاتلي «طالبان» في الانفجار لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها.

وفي إقليم لوغار بوسط البلاد، قال متحدث باسم شرطة الإقليم إن ثلاثة جنود قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في الإقليم.

وفي إقليم ننكارهار، قال مسؤول إن رجلي شرطة على الأقل قتلا وأصيب مدني في انفجار بمدينة جلال آباد. وفي إقليم تخار، قُتل سبعة أفراد من القوات الموالية للحكومة على الأقل في هجوم لطالبان في مقاطعة بانجي. واستخدم المسلحون طائرة مسيرة، بحسب ما أكده عضو المجلس الإقليمي صلاح الدين برهاني وضابط مخابرات.

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