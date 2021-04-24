محمد بن زايد يصل القاهرة

المصدر: القاهرة - وام

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى القاهرة في زيارة لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وكان عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

يضم الوفد المرافق لسموه .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

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