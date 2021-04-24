اعتباراً من الخميس المقبل.. تطبيق "توكلنا" شرط لدخول مطارات السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني في السعودية اليوم، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الوطنية بأنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات الصلة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته بـ"كوفيد19.

وأشارت الهيئة الى أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.

بدوره أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي وباء كورونا عبد العزيز الدعيلج عن ربط بيانات رحلات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق "توكلنا".

وأشار الدعيلج إلى إبلاغ كافة شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحالات المسافرين في تطبيق "توكلنا"، على أن "يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق "محصّن" أو "لم تثبت إصابته" اعتباراً من الخميس المقبل.

وتعمل هيئة الطيران المدني السعودي وبالتعاون مع الجهات الأمنية على تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية.

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